Policie, úřad pro životní prostředí i firma Canal And River Trust, která nádrž spravuje, společně uvádějí, že nadále trvá riziko, že se celá hráz protrhne. Voda by pak zaplavila údolí řeky Goyt i celé městečko Whaley Bridge, kde žije 6500 lidí.

Technici už od čtvrtka z přehrady odčerpávají vodu. Hladina v důsledku jejich úsilí poklesla o 20 cm, k čemuž přispěl i konec dešťů a to, že se pytle se směsí písku, štěrku a kamení používají také k zablokování a odklonění toků přivádějících vodu do nádrže.

Vrtulník RAF Chinook shazuje pytle s pískem na hráz

FOTO: Danny Lawson, ČTK/AP

Zásah popsal reportér BBC Richard Stead: „Chinook dopravuje písek, aby na jedné straně zabezpečil hráz, ale také aby odklonil další vodu přitékající do nádrže. Je tu také 16 vysoce výkonných pump, které se používají, aby se snížil tlak na hráz. Teprve až to bude hotové, může začít práce na trvalých opravách a může se zjistit, co se stalo.“

Kdy se tlak na hráz sníží natolik, aby bylo možné začít s opravami, zatím není jasné. Podle Julie Sharmanové ze společnosti, která nádrž spravuje, je pozitivní zprávou, že se zlepšilo počasí a meteorologové ani na následující dny nepředpovídají srážky. Situace je ale nadále „kritická”.

Vrtulník Chinook RAF nese pytle s pískem k poškozené hrázi

FOTO: Melissa Welliver, Reuters

Část hráze nad městečkem Whaley Bridge vybudované před skoro 200 lety se ve čtvrtek zbortila v důsledku několikadenního vytrvalého deště.

V Británii v posledních dnech vystřídaly vlnu veder přívalové deště, které na severu Anglie vyvolaly bleskové záplavy. Na některých místech se voda dostala do domů a zkomplikovala silniční i železniční dopravu.