Ivan Vilček, Právo

„Chybí tu strana, která by dokázala říct, že Slovensko je pro ni na prvním místě,“ řekl Mečiar s tím, že možná on osobně se do politiky nevrátí, ale novou stranu pomůže založit.

Název nové strany ještě nebyl určen. „Je to kolektivní dílo a máme na to různé názory. Bude to snaha udělat radikální změnu ve smyslu pořádku ústavnosti, stanov strany, pro kterou bude Slovensko na prvním místě. Bude to strana jiného typu než ty, které se dnes občanům nabízejí,“ uvedl Mečiar. „Dnes nejsou dlouhodobé programy ani dlouhodobé cíle. Je to takové od tiskovky k tiskovce,“ dodal bývalý slovenský premiér.

Mečiar upřesnil, že na založení nové strany pracuje už tři měsíce. „Máme celé okresy, kde jsou organizace a čekají jen na pokyn. Já budu možná na 150. místě kandidátky, možná na prvním nebo na druhém, nebo tam nebudu vůbec. Pro mě je podstatné, aby se děly věci, kterým věřím, a aby to byla síla, která to udělá. Hodně se pracovalo na tom, aby se získávali kvalifikovaní lidé, kteří tvoří údernou sílu každého hnutí. Tu intelektuální sílu,“ konstatoval.

Expremiér nechtěl prozradit žádná jména, která se v nové straně objeví. „Všechny znáte, nebo alespoň většinu. Jsou z celého území Slovenska,“ řekl Mečiar. Strana by měla být veřejnosti představena začátkem září, aby se mohla zúčastnit parlamentních voleb na začátku příštího roku. Naznačil, že členem strany by mohl být bývalý šéf Nejvyššího soudu a neúspěšný kandidát na post hlavy státu z letošních prezidentských voleb Štefan Harabin.

Trojnásobný slovenský premiér řekl, že v současnosti se věnuje především svému sadu u obce Dolná Poruba, kde vlastní ranč. „Je s tím hodně práce. Dělám sady z lesa, takže je potřeba klučit,“ vysvětlil expremiér. „Sbírám také historické dokumenty a připravuji novou stranu,“ dodal Mečiar.