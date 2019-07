Novinky, ČTK

„Dost to mnou otřáslo a myslím, že to otřáslo každým, kdo to viděl,“ uvedla Arabella Rossová, potápěčka, která se několik posledních měsíců podílela na čištění zátoky. „Bylo to jako ráj Karibského moře, kde najdete korálové útesy hrající všemi barvami. Bylo to úplně stejné, ale místo korálů to byly tašky,“ dodala.

Potápěči podle ní při akci vytrhávali modré, černé a žluté tašky zamotané kolem útesů. Sbírali také ty, jež se volně vznášely mezi rybami.

Rossová s týmem zvládli uklidit pouze část plastového odpadu, který v zátoce našli. A to i přesto, že z moře vytáhli několik tisíc pytlíků a tašek. U Androsu a u Salaminy, malého ostrova poblíž Atén, nasbírali rovněž asi 300 kilogramů zahozených rybářských sítí, zvaných sítě duchů, do kterých se často zachytávají zejména želvy.

Na první pohled vypadá místo jako korálový záliv, ale není živý, tvoří ho plasty.

FOTO: Stelios Misinas, Reuters

Středozemní moře patří mezi jedno ze světových moří nejvíce znečištěných plastem, uvedl v červnu Světový fond na ochranu přírody (WWF). Řecko podle WWF vyrobí asi 700 tisíc tun plastového odpadu ročně, tedy asi 68 kilogramů na osobu. Asi 11 500 tun skončí každý rok v moři, z čehož téměř 70 procent vypluje u řeckého pobřeží, které je jedno z nejdelších na světě.

„Pokud si lidé nejsou jistí tím, kam jejich odpad mizí, tak my ho vidíme pokaždé, když jdeme do vody,“ řekla Arabella Rossová.