Novinky, ČTK

Niesenová řekla, že 40letý Eritrejec žil v curyšském kantonu. Švýcarská policie potvrdila, že podezřelý má eritrejské občanství a povolení k trvalému pobytu ve Švýcarsku.

Před několika dny přijel vlakem z Basileje do Frankfurtu. V pondělí strčil pod koleje ženu s dítětem. Žena se dokázala dostat z kolejiště, ale osmiletý hoch zemřel. Prokuratura oznámila, že chce muže obvinit z vraždy a dvou pokusů o vraždu, protože se pokusil pod vlak strčit ještě jednu ženu. Třetí oběti se podařilo dostat do bezpečí, aniž by spadla do kolejiště. Oběti a pachatel se patrně neznali.

Za to by mohl dostat až doživotní trest. Není jasné, zda by si jej odpykal v Německu či ve Švýcarsku. Byl-li by kratší, mohl by být po propuštění z vězení deportován, to ale záleží na situaci v Eritreji. Azyl dostává 72,8 procenta uprchlíků z Eritreje, uvedl týdeník Focus.

BEZ KOMENTÁŘE: Na nádraží ve Frankfurtu strčil muž pod vlak chlapce

K motivu činu na frankfurtském hlavním nádraží se dosud nepodařilo nic zjistit. V úterý má být podezřelý předveden před vazebního soudce.

Na místě činu dnes panovalo zděšení. Mnozí lidé na nástupišti číslo sedm pokládali květiny, svíčky a plyšové medvídky. Večer se má na nádraží konat veřejná pietní akce.