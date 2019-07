Novinky, ČTK

Plameny nezpůsobily žádná zranění, obyvatelé asi 30 domů v jedné z vesnic ale museli být preventivně evakuováni, uvedl portál dnevnik.hr.

Podle ministerstva zahraničních věcí a Asociace cestovních kanceláří se požár zatím českých turistů v oblasti nedotkl. Delegáti cestovních kanceláří jsou ve spojení s místní policií.

„Kvůli dýmu byla na určitou dobu uzavřena dálnice u Šibeniku, a proto doporučujeme sledovat aktuální dopravní zpravodajství. Prognózy na uhašení požáru jsou dobré, protože se očekává déšť a hasiči dnes ráno oznámili, že oheň mají pod kontrolou,” řekl v neděli mluvčí ministerstva zahraničí Robert Řehák.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež řekl, že českých turistů se zatím požár nedotkl, jde ovšem i o to, jakým směrem povane vítr, neboť situaci mohou zkomplikovat zplodiny z ohně. „Delegáti jsou ve spojení s místní policií, která by je varovala, a kdyby došlo k nějakým evakuacím, tak by to delegáti řešili na místě,” řekl Papež.

Shořelo 900 hektarů lesa



Během noci se podařilo ochránit prakticky všechny ohrožené domy, jen na jednom z nich začal hořet krov, který ale hasiči brzy uhasili.

„V tomto okamžiku už není ohroženo vůbec nic, ani jedna budova,” řekl v neděli ráno chorvatské agentuře Hina velitel zasahujících hasičů Damir Dukić. Podle jeho slov se nemuselo přikročit ani ke klasické evakuaci, lidé jen spolu s policisty čekali u svých domů, jestli se hasičům podaří ochránit jejich majetek a v případě nutnosti byli připraveni odejít.

Požár, který vypukl uprostřed turistické sezony, podle místních představitelů spálil zhruba 900 hektarů převážně travnatého porostu a borového lesa.

Chorvatsko je dlouhodobě nejoblíbenější zahraniční destinací Čechů. Loni tam z Česka vyrazilo na delší cestu 813 000 lidí.