Na snímku jsou jasně vidět sloupce dýmu, které stoupají z lesů Krasnojarského kraje. Kouř vítr odnesl na jihozápad, kde vytváří velká oblaka a mísí se s bouřkovými mraky. Fotografii pořídila meteorologická družice 21. července. „Dým několik dnů dusí velkou část Sibiře,“ poznamenal Newsru.com.

#TheNewNormal?

Smoke vortex caused by the #Siberia #wildfires

A rough order of magnitude estimate puts the smoke-covered area at a mind boggling 2 million (yes million) square kilometres#Sentinel3 🇪🇺🛰 acquired today 24 July pic.twitter.com/6JQJcXuCSg