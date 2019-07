Novinky, ČTK, DPA

„Dohodu o odchodu Velké Británie nebudeme otevírat,“ vzkázal Juncker z Bruselu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker

FOTO: Dado Ruvic, Reuters

Johnson chce vyjednat novou, „lepší dohodu, která maximalizuje možnosti Británie“. „Věříme, že se nám to v 99denní lhůtě podaří,“ uvedl ministerský předseda. Počítá s tím, že Spojené království opustí evropskou osmadvacítku letos k 31. říjnu. Británie Unii opustí v každém případě, i bez dohody.

Před tímto krokem ale Evropská komise britského premiéra varovala. Británie by na to doplatila hlubokými ekonomickými problémy, které by byly podstatně horší než pro zbývající země Evropské unie. Těžkosti v případě odchodu bez dohody musel připustit také Johnson. Tvrdí ale, že zemi jen posílí a poskytnou jí nové možnosti. „Budeme moci obchodovat s celým světem,“ dodal.

Pryč s irskou pojistkou



Johnson během čtvrtečního vystoupení v dolní komoře britského parlamentu uvedl, že úplné vyškrtnutí tzv. irské pojistky by umožnilo ratifikaci dohody o brexitu. „Musí být jasně pochopeno, že cesta k brexitové dohodě vede přes zrušení irské pojistky,” prohlásil Johnson. Vyloučil, že by byl přijatelný časový limit její platnosti.

Evropská unie ovšem tento ústupek v minulosti odmítla a dlouhodobě dává najevo, že bez opatření zabraňujícího obnově kontrol na irské hranici se brexitová dohoda nemůže obejít.

Cílem irské pojistky je zaručit zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu, část britských politiků se ale obává, že výsledkem bude trvalé připoutání jejich země ke strukturám EU.