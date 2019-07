Ivan Vilček (Bratislava)

Archeologové objevili desítky kamenných hrotů (pazourků), které byly původně připevněny k oštěpům. „Všechny nálezy, které jsme našli, patří do období před 15 tisíci lety. Až dosud jsme nevěděli, že lovci sobů přešli na jih od hřebene Tater. Je to je velká vzácnost, to jsme dosud ani netušili,“ řekl Rozhlasu a televizi Slovenska archeolog Marián Soják ze Slovenské akademie věd.

Lidé v pravěku si jeskyni podle Sojáka oblíbili pro její polohu na slunečním svahu a v blízkosti vodního toku.

Pawel Valde-Nowak z Jagelonské univerzity v Krakově uvedl, že je možné směle mluvit o osídlení magdalénské kultury známé například z některých francouzských jeskyň a ze španělské jeskyně Altamira.

První fáze výzkumu bude ukončena 26. července. Pak bude jeskyně uzavřena pro veřejnost a u vchodu má být osazena kovová mříž. „Aby náhodou nepřišli nějací vykradači a neporušili nám sedimenty,“ dodal Soják.

Jeskyně Hučivá diera v nadmořské výšce 937 metrů byla až dosud volně přístupna veřejnosti.