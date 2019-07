Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Ukrajinský kapitán hotelové lodě oznámil havárii dispečinku rádiem opožděně a směsicí jazyků, čemuž dispečer nerozuměl. „Kapitán mluvil zmateně v ruštině, angličtině a němčině. Dispečer z toho všeho rozuměl jen slovo havaria,“ uvedl deník Magyar Nemzet. „Když dorazil na kapitánský můstek rumunský zástupce kapitána, našel svého velitele ve stavu šoku, okamžitě ho vyměnil a převzal řízení lodě,“ dodal list. Pravděpodobně kvůli chaosu na kapitánském můstku oznámila Viking Sigyn havárii opožděně a pozdě spustila na vodu záchranné čluny.

Obří jeřáb zvedl trup lodě Mořská panna ze dna Dunaje.

FOTO: MTI

Deník Magyar Nemzet v pondělí konstatoval, že kapitán Vikingu musel okamžitě vědět, že došlo k havárii. Systém Voyage Data Recorder (VDR) totiž zaznamenal všechny navigační údaje i hlasy, které na nehodu upozorňovaly. „Proboha! Loď!“ volá na záznamu zoufalý ženský hlas pět minut a 38 vteřin po deváté hodině večerní. Po dalších třech vteřinách mužský hlas křičí „Loď! Loď!“ Ženský hlas dodává: „Narazili jsme do lodě!“ a mužský hlas (kapitán) reaguje: „Cože?“

Kapitán hotelové lodě měl podle pravidel upozornit rádiem kapitána vyhlídkové lodě, že chce předjíždět. To se však nestalo. Obě lodě vpluly pod Markétin most současně, což je zakázáno. „Vlna, kterou vytvořila mnohem větší hotelová loď, Mořskou panu mírně otočila, Viging do ní narazil, vyhlídková loď se převrátila, dostala se pod trup hotelové lodě a potopila se během sedmi vteřin,“ uvedl list.

Na palubě Mořské panny bylo v době havárie 35 lidí, dva členové posádky a 33 jihokorejských turistů. Podařilo se zachránit jen sedm lidí.

Maďarská policie pokračuje v pátrání po těle poslední oběti havárie lodí. „Pátrání pokračuje na 215kilometrovém úseku Dunaje od místa havárie až po hranice se Srbskem,“ uvedla policie na svém webu.