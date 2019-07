ČTK, DPA, Právo

„Potřebujeme strukturovaný a trvalý mechanismus (pro přerozdělování migrantů),“ řekl ministr. Podle něj není možné, aby všechnu tíhu problému s migrací nesly jen jihoevropské země jako Španělsko, Řecko nebo právě Itálie, kam migranti přes Středozemní moře převážně míří. „Nemůžeme už dál rozhodovat případ od případu a pokaždé hledat nouzové řešení,“ dodal.

V posledních měsících se nejednotnost Evropy týkající se migrace projevuje opakovaně v případech, kdy některá z lodí neziskových organizací, které na moři zachraňují migranty v ohrožení života, dlouhé dny marně hledá bezpečný přístav.

Mrtví při cestě přes moře Od počátku roku přišlo ve Středozemním moři o život 682 migrantů Z nich 426 zemřelo na cestě z Libye do Evropy Předminulý týden zemřelo 72 běženců u tuniského pobřeží

Itálie už od loňského roku tyto lodě do svých přístavů nechce vpouštět, problémy ale mají tato plavidla třeba i na Maltě nebo ve Španělsku. Jihoevropské země argumentují, že migranti se chtějí dostat do Evropy, nikoli do konkrétní země a že by ostatní země EU měly projevit solidaritu a o migranty se postarat společně.

Dosud se vždy hledalo řešení pro každý jednotlivý případ, kdy se o zachráněné podělily země ochotné se o ně postarat. Řím ale prosazuje, aby platila jednotná pravidla.

Berlín pomůže, chce ale pravidla

Podle Milanesiho je domluva na trvalém mechanismu ohledně přerozdělování nových migrantů i podmínkou pro to, aby mohla EU opět plně obnovit práci unijní námořní mise Sophia, jejímž úkolem je boj proti pašerákům lidí. Přerozdělování uprchlíků dlouhodobě odmítají některé země střední a východní Evropy včetně Česka.

Pro závazný mechanismus se vyslovil i Heiko Maas, šéf německé diplomacie. „Potřebujeme pro něho spojenectví těch, kteří jsou připraveni pomoci,“ řekl deníků mediální skupiny RedaktionsNetzwerk Deu­tschland. „Teď musíme pokročit s těmi členskými státy, které jsou připraveny utečence přijímat – a všichni ostatní se mohou přidat,“ dodal s tím, že Německo je připraveno stát se lídrem v tomto ohledu, mimo jiné tím, že se zaváže k přijímání neměnného počtu migrantů z moře.

„Dohoda o zachraňování migrantů ve Středozemním moři už nemůže nadále ztroskotávat na sporech o jejich přerozdělování. S touto blokádou se musí skončit,“ dodal Maas. „Začínat u každé lodě nedůstojné handrkování se o lidských životech nemůže být řešením.“

Kurz je proti

Sebastian Kurz, bývalý rakouský kancléř a šéf lidovců, Maasovu inciativu ihned zavrhl. „Přerozdělování v Evropě selhalo, a přesto se znovu diskutuje o myšlenkách z roku 2015, které se ukázaly nerealizovatelné,“ řekl.

Problém je třeba podle Kurze řešit tak, že se pašerákům lidí sebere předmět jejich činnosti, migranti se budou vracet do domovských či tranzitních zemí a spustí se inciativy pro stabilitu a hospodářský rozvoj Afriky. „Nesmíme vysílat falešné signály a musíme za každou cenu zabránit tomu, aby další lidé riskovali život na cestě přes Středozemní moře,“ dodal Kurz.