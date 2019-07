Novinky

Incident se odehrál minulý měsíc u letecké společnosti easyJet. Britka se vracela ze své dovolené ve Španělsku a na cestu domů zvolila diplomaticky řečeno příliš odvážný model. Po stížnostech spolucestujících jí stevardi doporučili, aby se dooblékla a nepohoršovala okolí.

#HarrietOsborne la bajaron de avión #EasyJet por vestimenta inapropiada mi opinión personal la ropa no la veo vulgar, no soy homofóbico pero a veces se montan personas de otros géneros y su vestir considero que son más vulgares que par de tetas hermosas, me enamoré de esta mujer pic.twitter.com/Y4xTQ16YUT — 🇻🇪 Nikita Cimbalas 🇻🇪 (@nikita_cimbalas) 5 de julio de 2019

„Posádka se postarala o to, abych se cítila lacině,“ stěžovala si Osbornová v deníku The Sun. „Letuška mi řekla, že když si něco nevezmu na sebe, nemůžu vstoupit do letadla. Byla jsem v šoku. Bylo to tak sexistické,“ rozčilovala se.

Britka se sice přioděla, ale nakonec musela letadlo opustit. Osbornová médiím nevysvětlila, co se dělo dál, letecká společnost naznačila, že se žena chovala agresivně vůči posádce.

„Můžeme potvrdit, že pasažér, který 23. června cestoval z Málagy do Stanstedu, nemohl letět kvůli svému špatnému chování,“ potvrdilo tiskové oddělení letecké společnosti.

„Klient naší společnosti byl zdvořile vyzván, aby se oblékl a vrchní část těla měl dostatečně zahalenou. Pasažér s tím souhlasil. Vzápětí bylo jeho chování vůči palubnímu personálu velmi nepříjemné. Náš palubní i pozemní personál je vyškolen tak, aby zhodnotil všechny situace, jednal rychle a důsledně. Netolerujeme urážlivé ani výhružné chování vůči našim zaměstnancům,“ dodala letecká společnost.

Osbornovou vyvedl personál z letadla. „Rozplakala jsem se,“ stěžovala si médiím a pokračovala: „Museli jsme se vrátit přes terminál, kde čekala španělská policie, aby nás vyslechla. Byli ohromeni, když jsem jim řekla, proč jsme byli vyhozeni z letadla.“ Osbornová nakonec strávila noc na letišti v Málaze, aby se mohla ráno dostat do nového spoje a vrátit se domů.