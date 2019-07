Tělo muže našli už v neděli krátce před 16:40 SELČ. Podle policie muž zřejmě vypadl z podvozku letadla Kenya Airways. Úřady později ve spodní části letounu, kde se muž zřejmě skrýval, objevily tašku, vodu a trochu jídla. Policie označila smrt muže za podezřelou a nařídila pitvu. Společnost Kenya Airways uvedla, že letadlo prošlo kontrolou a nebyly objeveny žádné škody.

Mluvčí aerolinek označil ztrátu života muže za smutnou událost a vyjádřil soustrast. "Kenya Airways úzce spolupracuje s příslušnými úřady v Nairobi a v Londýně, které případ vyšetřují," řekl a doplnil, že 6840 kilometrů dlouhý let trvá osm hodin a 50 minut.

INCIDENT: The body of a stowaway fell from Kenya Airways #KQ100 (Boeing 787-8 5Y-KZG) yesterday while on final approach to London Heathrow from Nairobi. A bag, food & water were found in the wheel bay of the aircraft when inspected at the gate. https://t.co/19NSwjhUdl pic.twitter.com/wjxO2V2lfz