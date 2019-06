vpl, ČTK, DPA, Právo

Salvini ve čtvrtek večer řekl novinářům, že zvažuje přijetí protiopatření včetně „protiimigrační ochranné bariéry“ na italsko-slovinských hranicích. Obě tyto členské země EU patří i do schengenské zóny volného pohybu lidí.

„Pokud jde o přistěhovalectví, dokázali jsme, že musíme jednat sami. V oblasti Furlánska (na severovýchodě Itálie – pozn. Práva) migranti překračují hranici pěšky. Od 1. července tam nasadíme smíšené hlídky italské a slovinské policie. Pokud se migrační tok nezastaví, nevylučujeme vztyčení fyzické zábrany na hranici, jak už učinily jiné evropské země. Extrémní zlo si žádá extrémní opatření,“ řekl Salvini.

Massimiliano Fedriga, šéf regionu Furlánsko-Julské Benátsko a člen Salviniho Ligy, v této souvislosti pohrozil, že by mohlo dojít k pozastavení schengenské dohody na italsko-slovinských hranicích. „To by znamenalo obnovení systematických kontrol,“ upřesnil.

Proti jeho výroku protestovala Tatjana Rojcová, italská senátorka zastupující slovinskou menšinu ve Furlánsku. „Poté, kdy jsme tvrdě pracovali na tom, aby se v Evropě bouraly zdi, se mají opět stavět bariéry,“ podotkla.

Rodolfo Ziberna, starosta italského pohraničního města Gorizia, které si po druhé světové válce mezi sebe rozdělily Itálie a Jugoslávie, dnes Slovinsko, podpořil záměr zpřísnit kontroly na hranicích. Kategoricky však zavrhl možnost obnovení bariér, které na této hranici stály za studené války. „Jsem proti návratu zdí. Gorizia byla dlouho rozdělená na dvě části. Víme, že zdi nejsou správným řešením,“ objasnil podle rakouského listu Kurier.

Kapitánka: Zoufalí lidé potřebují pomoc

Italská prokuratura v pátek zahájila vyšetřování Caroly Racketeové, 31leté německé kapitánky lodi Sea-Watch 3, která ve středu se 42 migranty na palubě nepovoleně vplula do italských vod u ostrova Lampedusa. Bude čelit obvinění z pašeráctví.

Carola Racketeová, kapitánka lodi Sea-Watch

FOTO: Matteo Guidelli, ČTK/AP

V noci na pátek kvůli špatnému zdravotnímu stavu loď opustili dva lidé – 19letý muž se silnými bolestmi a jeho nezletilý bratr. „Se zoufalstvím vyčerpaných a zlomených lidí si nelze zahrávat. Utečenci hrozí, že se vrhnou přes palubu, a dosavadní odysea se na nich těžce podepsala. Proto jsem si to namířila k Itálii – a ne proto, že bych toužila po konfrontaci s ministrem Salvinim,“ dodala Racketeová.

Kapitánka ve středu vplula do italských vod, ač jí hrozí pokuta až 50 tisíc eur (asi 1,3 milionu korun) i trest až 15letého vězení za pašeráctví. Policejní člun ji ale přiměl znovu loď zastavit.

Jako s blbci?

Salvini, který přísnou proti­imigrační politiku prosazuje od loňského nástupu do úřadu, ve čtvrtek prohlásil, že migranti mohou vystoupit, pokud se vydají přímo do Nizozemska, kde je loď registrována, nebo do Německa. Dodal, že je pro zabavení lodi a zatčení její posádky. Řekl rovněž, že očekává, že takto rozhodne i italský soud. Racketeovou a její posádku označil za „piráty“, kteří pomáhají gangům pašovat Afričany do Evropy.

Gian Marco Centinaio, italský ministr zemědělství za Ligu, se nechal slyšet, že Racketeová se chová k Italům jako k „obecním blbcům“.