Žadatelka o řidičský průkaz přejela zkušebního komisaře

Osmašedesátiletá Polka během skládání zkoušky pro získání řidičského oprávnění ve slezském městě Rybnik srazila zkušebního komisaře, který zraněním na místě podlehl. Žena si při couvání na cvičišti zřejmě spletla brzdový a plynový pedál, a tak místo zastavení narazila do komisaře, do stromu, a ještě do jiného auta, uvedla televize TVN 24.