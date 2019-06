Špatný spánek možná trápí nejednoho podnikatele ve stavebnictví v Brně. A nemohou za to jen noční vysoké teploty, ale zejména to, že vyšetřovatelé se noří hlouběji do bahna prověřovaných veřejných zakázek. Podle informací Práva je pravděpodobné,... Celý článek Počet obviněných v brněnské korupční kauze zřejmě vzroste»