ČTK

„Nebyl to snadný případ. Podezřelý, který se již přiznal, to od počátku tak naplánoval a postupoval tak, aby zmátl policisty a prokurátory,“ řekl televizi TVN 24 policejní mluvčí Mariusz Ciarka. „Místo, kde se mrtvé tělo našlo, a situace naznačovaly sexuální motiv pachatele a to, že máme co do činění s pedofilem. Ale teď víme, že se to mohlo odehrát úplně jinak,“ dodal.

Zavražděná dívka obviněného 22letého muže znala, mluvčí ale nechtěl upřesnit, v jakém vztahu byl s dívčinou matkou. Vše naznačuje, že obviněný jednal sám. Při zatčení ve Vratislavi nekladl odpor.

Ještě během nočního výslechu podezřelého se před sídlem prokuratury ve městě Świdnica (Svídnice) shromáždil dav, z něhož zněly výhrůžky. Policistům se ale podařilo odlákat pozornost davu a podezřelého odvézt do vazby.

❗️ Prokuratura: 22-letni mężczyzna podejrzany o zabójstwo dziesięciolatki usłyszał w nocy zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie #Mrowiny #Świdnica #Kristina pic.twitter.com/985SpFseU2 — Fakty TVP3 Wrocław (@FaktyTVP3) 17. června 2019

Desetiletá Kristina ze vsi Mrowiny v Dolním Slezsku zmizela ve čtvrtek po poledni cestou ze školy, policie po matčině oznámení zahájila pátrání. Tělo mrtvé dívky, nahé a s podříznutým hrdlem, našel večer náhodný kolemjdoucí v lese asi šest kilometrů od vsi. Pitva potvrdila, že příčinou smrti bylo několik bodných ran do hrudi a krku.

Ministr spravedlnosti a generální prokurátor Zbigniew Ziobro již v sobotu volal po potrestání pachatele doživotím bez možnosti propuštění. Byl totiž zrušen trest smrti, který „by podle mého přesvědčení byl spravedlivou odplatou za tak krutou vraždu nevinné dívky“.