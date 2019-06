Ivan Vilček (Budapešť), Právo

„Obětí je muž, občan Jižní Koreje. Nadále pátráme po třech osobách,“ uvedla maďarská policie ve čtvrtek ráno na svém webu police.hu.

Záchranáři vzdávají čest oběti, kterou vytáhli z vraku lodi.

FOTO: MTI

Po prohlídce vraku vyhlídkové lodi Mořská panna v přístavu Csepel policie potvrdila, že další těla v něm nenašla. Potopenou loď vytáhli z Dunaje 11. června, téměř dva týdny po nehodě. Vrak se nacházel v hloubce devíti metrů a záchrannou akci ztěžovala vysoká hladina a rychlý proud Dunaje. Trup lodě nakonec vytáhl lodní jeřáb s nosností 200 tun.

Jeřáb uložil loď na vlečný člun.

FOTO: MTI

Přímo v lodi našli záchranáři čtyři těla. Jednalo se o dvě ženy z Jižní Koreje, šestiletou dívku a tělo 58letého maďarského kapitána. Deník Bors ve čtvrtek napsal, že rodina kapitána identifikovala tělo na základě fotografie oblečení. „Úřady zvolily tuto formu identifikace, protože tělo bylo téměř dva týdny ve vodě. Identifikace těla by proto způsobila rodině trauma,“ konstatoval list.

Deník Blikk informoval, že společnost provozující vyhlídkovou loď Mořská panna nabídla pozůstalým možnost pohřbu obou členů posádky do Dunaje. „Po kremaci by měl být popel umístěn do uren vyrobených ze soli. Ty by položili na hladinu Dunaje, postupně by se potopily, rozpustily ve vodě a popel by vzala voda,“ napsal list. Kapitánem Mořské panny byl 58letý László L. a členem posádky 53letý János P.

Viking Sigyn je opět v Maďarsku, kotví u Visegrádu

FOTO: MTI

Vyhlídková loď Mořská panna se 29. května večer v Budapešti nedaleko Markétina mostu srazila s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a menší loď během několika vteřin klesla ke dnu. Na palubě vyhlídkové lodi bylo 35 lidí, dva členové posádky a 33 jihokorejských turistů.

Ukrajinský kapitán velké výletní lodi Jurij C. (64) byl vzat do vazby, ale ve středu budapešťský soud rozhodl, že bude propuštěn, pokud složí kauci ve výši 15 milionů forintů (1,2 milionu korun). Bude muset nosit monitorovací náramek a musí zůstat v Budapešti. Dvakrát týdně se bude hlásit na policii. Vyšetřování nehody na Dunaji má na starosti 60členný tým. Za ohrožení lodní dopravy hrozí kapitánovi dva až osm let vězení.