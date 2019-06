Novinky, ČTK

„Vláda na návrh ministra vnitra Mattea Salviniho rozhodla, že zahájí proceduru s cílem udělit italské občanství Ramymu Shehatovi... a Adamovi El Hamamimu,” uvedla podle AFP vláda po svém večerním zasedání.

Salvini, šéf protiimigrační Ligy, už předtím prohlásil, že se chlapci se zachovali odvážně a je jasné, že chápou „hodnoty této země”.

Oba se podle údajů vlády narodili již v Itálii. Bez aktuálního rozhodnutí by ale museli oba čekat až do osmnácti let, aby by mohli požádat o udělení italského občanství.

Ohořelá kostra autobusu, ve kterém Senegalec Ousseynou Sy unesl 51 dětí a pak jej zapálil.

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Na konci března italský řidič senegalského původu Ousseynou Sy údajně na protest proti imigrační politice současné vlády zadržoval v autobuse zhruba padesátku školáků.

Ramymu se podařilo před únoscem ukrýt svůj mobilní telefon. Posléze předstíral, že se arabsky modlí a dal přitom vědět svému otci, co se děje. Posléze volal i na policii. Pomoc zavolal i Maročan Adam. Policistům se podařilo následně upoutat pozornost řidiče a děti evakuovat zadními dveřmi. V tu chvíli už autobus hořel.

Italská agentura ANSA uvedla, že nejméně 17 dětí trpí po únosu posttraumatickým syndromem.