Papež František změnil text Otčenáše

Text nejznámější křesťanské modlitby Otčenáš dozná změn, uvedla televize Sky News s odkazem na Vatikán. Papež František totiž nechce, aby se v textu objevovalo spojení „neuveď nás v pokušení“, protože to vede k dojmu, jako by Bůh vedl lidi k hříchu. Podle svatého otce by bylo lepší, aby se v textu objevil obrat „nedopusť, ať podlehneme pokušení“. To se teď změní v italském textu modlitby.