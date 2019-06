Ivan Vilček, Právo

K nehodě došlo před týdnem u Markétina mostu v Budapešti nedaleko budovy maďarského parlamentu. Do menší vyhlídkové lodě narazila velká hotelová loď Viking Sigyn. Mořská panna šla ke dnu za sedm vteřin.

Potápěči vyprostili další mrtvé tělo.

FOTO: MTI

Na palubě bylo 35 lidí, dva členové posádky a 33 jihokorejských turistů. Sedm lidí se podařilo zachránit. [celá zpráva]

Maďarským a jihokorejským potápěčům se v úterý podařilo vyprostit z potopeného vraku jedno tělo a padesát kilometrů od místa havárie u obce Kulcs našli ve stejný den tělo dalšího korejského turisty. Potápěči však nevstupují do vraku lodě. „Potápěči do vraku nesmí, protože je to velmi riskantní,“ řekl maďarský ministr vnitra Sándor Pintér.

Video

Kamera zachytila okamžik, kdy do sebe lodě narazily (Zdroj: Reuters)

Vrak potopené lodi na záběru sonaru

FOTO: TEK

Jeřáb vyplul na pomoc

Ve středu ráno vyplul z města Komárom lodní jeřáb Ádám Clark s nosností 200 tun. „Do Budapešti by mohl dorazit odpoledne, ale zatím není jasné, zda se kvůli vysoké hladině Dunaje dostane až k místu neštěstí,“ uvedl server index.hu. Dříve kvůli vysoké hladině vody nemohl proplout. [celá zpráva]

Záchranná akce u Markétina mostu

FOTO: MTI

Lodní jeřáb musí po cestě proplout pod sedmi mosty.

Úkol pro jeřáb Největší lodní jeřáb ve střední Evropě vyrobený v roce 1980 by podle televize M1 mohl vyzvednout trup lodě v celku. Odborníci však upozorňují, že při zvedání trupu se může lehce stát, že se loď rozpůlí. Ředitel maďarského protiteroristického centra TEK János Hajdu, který záchranné práce koordinuje, konstatoval, že loď Mořská panna byla postavena v roce 1949 v Sovětském svazu a její trup se mohl při nárazu mnohem větší hotelové lodě Viking Sigyn poškodit nebo deformovat.

Budapešťský městský soud v sobotu uvalil měsíční vazbu na ukrajinského kapitána hotelové lodě Viking Sigyn Jurije C. (64). [celá zpráva]

Podle serveru ma.hu Soul žádá, aby maďarské úřady zabavily loď Viking Sigyn. Ta však několik dní po havárii z Budapešti odplula.