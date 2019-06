Ivan Vilček, Budapešť, Právo

„Tam dole jsou hrozné podmínky a nulová viditelnost. Držel jsem se kovového žebříku, ale silný proud mě málem strhnul,“ řekl Kovács po vynoření. Potápěč, musel mít při pokusu na sobě 65kilogramovou olověnou zátěž a dvoukilogramové olověné boty. „V silném proudu ani to moc nepomáhalo,“ přiznal.

Záchranáři vytahují do člunu potápěče, který se pokusil dostat k vraku.

FOTO: MTI

Potápěč Zsolt Szathmári, který se rovněž pokusil, dostat k trupu ztroskotaného plavidla, televizi RTL klub řekl, že proud už loď posunul o několik metrů. „Musíme ji zajistit lanem, ale zatím jsme se k ní nedostali,“ přiznal.

Nový pokus

Od pátku proto začali za pomoci jeřábu stavět kovovou konstrukci, která by měla ohradit část toku Dunaje u pilíře Markétina mostu, kde se trup potopené lodi nachází. „To by umožnilo, abychom se dostali do trupu,“ říká Kovács. Konstrukce však bude podle odborníků připravena nejdřív v pondělí.

Záchranná akce na Dunaji

FOTO: MTI

Záchranné práce řídí ředitel TEK János Hajdu, který vybudoval svůj hlavní stan na nedalekém Markétině ostrově. Podléhají mu i jihokorejští záchranáři a potápěči z rakouské speciální jednotky Cobra.

Potápěčí se pokoušejí dostat k vraku Mořské panny.

FOTO: MTI

Podle předpovědi počasí vodohospodáři odhadují, že rozvodněný Dunaj by měl do středy klesnout ze současných šesti metrů na čtyři metry, co je v Budapešti obvyklé.

Potápěči se pokoušejí dostat k vraku

FOTO: MTI

Vyhlídková loď Mořská panna se potopila ve středu večer poté, co do ní narazila mnohem vyhlídková loď Viking Sigyn. Kapitán plavidla Ukrajinec Jurij C. byl zadržen maďarskou policií.

Maďarští a jihokorejští záchranáři v akci

FOTO: MTI

Ve chvíli srážky bylo na palubě Mořské panny 35 lidí, sedm z nich se podařilo zachránit, sedm se utopilo a 21 se pohřešuje. Jejich těla jsou pravděpodobně uvězněna v trupu vraku. Na palubě byli dva maďarští členové posádky a 33 jihokorejských turistů. Do Budapešti v pátek přicestovali příbuzní obětí a budou přizváni k identifikaci. Místo neštěstí navštívila v pátek korejská ministryně zahraničí Kang Kyung-wha.

Storna zájezdů

Pod vlivem tragédie začínají jihokorejští turisté stornovat zájezdy do Budapešti. Odborníci na turistiku upozorňují, že to může mít velmi negativní dopad na letošní sezónu. „Až 70 procent účastníků vyhlídkových plaveb pochází z Asie,“ řekl maďarským médiím nejmenovaný pracovník cestovní kanceláře.

Mluvčí budapešťského letiště Mihály Hardy uvedl, že ročně přistane v maďarském hlavním městě až 60 tisíc turistů z Jižní Koreje. Další desetitisíce Jihokorejců přijíždí do země vlaky, na lodích nebo autobusy v rámci evropského okruhu. Počet jihokorejských turistů v Maďarsku se v letech 2014 až 2018 zdvojnásobil.