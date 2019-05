I poslanci, kteří při třetím pokusu prosadit dohodu o brexitu hlasovali pro její přijetí, pro zákon hlasovat nebudou.

Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Stephena Craba z Konzervativní strany je možnost druhého referenda pro mnohé jeho kolegy za hranicí přijatelnosti: „Nemyslím si, že se o tom bude hlasovat. To neprojde, je tu příliš velký odpor.“

V úterý večer se sešli konzervativci z vlivného výboru 1922 a spekuluje se, že se pokusí vyjádřit premiérce nedůvěru, a tak ji odstranit z čela strany. Podle poslance Zaka Goldsmithe by Mayová měla teď odejít.

Korespondent BBC Chris Mason uvedl, že premiérčin plán neuspěl - nepřesvědčil skeptiky, aby ho podpořili, naopak jejich podpora ještě zeslábla.

Bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, který je zastáncem tvrdé odluky od EU a rád by Mayovou nahradil na postu premiéra, uvedl: „Nyní nás požádali, abychom hlasovali pro celní unii a druhé referendum. Zákon je přímo proti našemu programu a já pro něj nebudu hlasovat. Můžeme a musíme to udělat lépe - dát lidem, pro co hlasovali.“

With great reluctance I backed MV3. Now we are being asked to vote for a customs union and a second referendum. The Bill is directly against our manifesto - and I will not vote for it. We can and must do better - and deliver what the people voted for.