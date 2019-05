Novinky, DPA

Po skandálu na Ibize chce kancléř „plnou transparentnost“ a „kompletní objasnění“. Z Kurzova pohledu by bylo v této situaci nejlepší, kdyby Kickl ze své funkce sám odstoupil.

Pokud by byli ministři za FPÖ s Kicklem solidární a z vlády by odešli, nahradili by je odborníci nebo úředníci, kteří zemi spolu s lidovci dovedou k předčasným volbám. Kurz o tomto už informoval prezidenta Van Bellena, napsala agentura DPA. Jde o stabilitu v rozhodující fázi pro zemi a Evropu, tvrdí kancléř.

Ministr vnitra Herbert Kickl

FOTO: Michael Gruber, ČTK/AP

Kurz o víkendu vypověděl koaliční smlouvu své Rakouské lidové strany (ÖVP) s FPÖ, stále ale existovala možnost společné vlády do předčasných voleb.

Kancléř již dříve řekl v reakci na skandál kolem Heinze-Christiana Stracheho, který v sobotu odstoupil z čela svobodných i z postu vicekancléře, že je nepřijatelné, aby Kickl byl ministrem vnitra během nadcházejícího vyšetřování.

Německý týdeník Spiegel a deník Süddeutsche Zeitung v pátek zveřejnily tajně pořízené video zachycující Stracheho, jak slibuje veřejné zakázky údajné ruské investorce výměnou za podporu v kampani před předčasnými volbami v roce 2017. Skandál dopadl i na Kickla, který byl v době pořízení předloňského videa generálním tajemníkem FPÖ.