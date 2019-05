Novinky, ČTK

Předsednictvo FPÖ ve vydané tiskové zprávě rovněž sdělilo, že rozhodnutí ještě formálně potvrdí na příštím zasedání. To se uskuteční po volbách do Evropského parlamentu, které se budou v Rakousku konat v neděli 26. května.

K pádu Stracheho vedla videonahrávka, kterou v pátek zveřejnily německý deník Süddeutsche Zeitung a týdeník Der Spiegel, Strache se svým blízkým spolupracovníkem mluví s údajnou příbuznou jistého ruského oligarchy. Při jednání jde o to, že tato žena by mohla koupit bulvární Kronen Zeitung, nejčtenější deník v Rakousku a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho svobodné. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky. Nahrávka vznikla na ostrově Ibiza v létě 2017, jen několik měsíců před parlamentními volbami v Rakousku. Schůzka byla léčka na Stracheho.

Ministr dopravy Hofer



Hofer byl doposud zástupcem svobodných ve vládě a vedl ministerstvo dopravy. Další osud kabinetu pod Kurzovým vedením není zřejmý. Kancléř dal najevo, že by rád se svou vládou dovedl zemi k volbám, není však jasné, zda v ní zůstanou ministři za FPÖ, ani kdo ve funkci vicekancléře nahradí Stracheho.

Aféra Stracheho vedla v sobotu k vládní krizi. Kancléř Sebastian Kurz kvůli ní vypověděl koaliční smlouvu své Rakouské lidové strany (ÖVP) s FPÖ a navrhl prezidentovi Alexanderu Van der Bellenovi vypsat předčasné volby. Šéf státu návrh podpořil a vyslovil se pro co nejrychlejší uspořádání voleb, nejlépe začátkem září.