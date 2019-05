Novinky, ČTK

Strache také řekl, že ve funkci vicekancléře i stranického šéfa ho nahradí současný ministr dopravy Norbert Hofer, neúspěšný kandidát z posledních prezidentských voleb. Televize oe24 ale už dříve v sobotu uvedla, že kancléř Kurz odmítá, aby v kabinetu vystřídal Stracheho právě Hofer. Kurzovi lidovci si prý přejí předčasné volby.

Německá média zveřejnila video pořízené před volbami v roce 2017, na němž si Strache domlouval s údajnou příbuznou ruského oligarchy podporu výměnou za zajištění státních zakázek. Video už prověřuje rakouská prokuratura.

Na videonahrávce, kterou zveřejnil německý deník Süddeutsche Zeitung a týdeník Der Spiegel, Strache se svým blízkým spolupracovníkem mluví s údajnou příbuznou jistého ruského oligarchy. Při jednání jde o to, že tato žena by mohla koupit bulvární Kronen Zeitung, nejčtenější deník v Rakousku a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho svobodné. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky. Nahrávka vznikla na ostrově Ibiza v létě 2017, jen několik měsíců před parlamentními volbami v Rakousku.

Strache schůzku přiznal.

V Rakousku spekulují, že léčku na Stracheho nastrail německý satirik Jan Böhmermann. [celá zpráva]