Video ze setkání - které bylo podle Spiegelu zjevně zorganizováno jako léčka na politiky FPÖ - má dokumentovat setkání Stracheho a jeho důvěrníka, dnešního šéfa parlamentní frakce FPÖ Johanna Gudenuse, s údajnou neteří jistého ruského oligarchy v červenci 2017 na španělském ostrově Ibiza. Video zachycuje Stracheho, Gudenuse, jeho ženu, dalšího muže hovořícího německy a ženu, která na záznamu hovoří především rusky a anglicky.

Z videa vyplývá, že Strache nabízel veřejné zakázky rodině údajného ruského oligarchy, pokud jeho straně dopomůže k volebnímu úspěchu a FPÖ se dostane k vládní odpovědnosti.

The Strache Recordings : Is Austria's Vice Chancellor for Sale? https://t.co/Bnmx0TVC74 pic.twitter.com/LKkkJk8GEL