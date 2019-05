Ivan Vilček, Bratislava, Právo

Šokovaný řidič kamionu policistům řekl, že o migrantech nevěděl, než mu najednou někdo v rychlosti 90 kilometrů v hodině začal tlouct do střechy kabiny. „Ve zpětném zrcátku jsem uviděl na střeše kabiny dva muže. Chtěli, abych zpomalil, a když jsem zastavil, okamžitě utekli,“ řekl řidič televizi Markíza.

Migranti se ukrývali v nákladním prostoru

FOTO: Policie Slovenské republiky

Řidič zavolal policii, která migranty zadržela. Ind a Afghánec se dostali do kamionu tak, že prořezali plachtu návěsu. Národní jednotka boje proti nelegální migraci případ vyšetřuje jako podezření z trestného činu převaděčství.

Zde se ukrývali dva běženci.

FOTO: Policie Slovenské republiky

Afghánec policistům sdělil, že prošel pěšky přes Írán, Turecko, Řecko, Makedonii až do Srbska. Ind se dostal letecky do Bulharska a pak pěšky do Srbska. Oba se seznámili v Srbsku, kde se dostali do zmíněného kamionu. Chtěli dojet do Berlína.

Koncem dubna vyskočili tři migranti z kamionu v prešovské části městské části Sekčov. Občany Íránu a Afghánistánu se podařilo rovněž zadržet.