Žadatelé o azyl by podle dolnorakouského zemského rady pro otázky azylu Gottfrieda Waldhäusla (FPÖ) měli v budoucnu desatero podepsat, a zavázat se tak k jeho dodržování. Sankce za nedodržování jim podle něj hrozit nebude.

„Těm lidem poskytujeme vše, co potřebují a za to očekáváme také určitou vděčnost,“ uvedl. Waldhäusl tvrdí, že hlavní myšlenkou je, aby žadatel o azyl věděl, „jak Rakousko funguje“. Toto „desatero“ by měl kromě jiných dokumentů dostat každý přistěhovalec.

V současné době musejí migranti v Rakousku absolvovat hodnotový kurz, v němž se seznamují s pravidly, která v zemi platí.

Zastánce tvrdého postoje



Plán ostře kritizovala nejen opozice, tedy sociální demokraté (SPÖ) ale také lidovci (ÖVP), kteří s FPÖ tvoři vládní koalici. Lidovci tvrdí, že jde pouze o marketingový trik, protože návrh nepřináší nic nového.

Waldhäusl je známý svým tvrdým protiimigračním postupem. V listopadu 2018 nechal v Drasenhofenu nedaleko českých hranic ubytovat nezletilé žadatele o azyl, kteří přišli do Rakouska bez doprovodu.

Azylové zařízení bylo přísně hlídáno, obehnáno ostnatým drátem a nezletilí nesměli bez doprovodu budovu opustit. Po vlně kritiky nechala zemská hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová nezletilé migranty převézt na jiné místo a zařízení bylo uzavřeno.