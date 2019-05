Švédsko prodlužuje kontroly na hranicích o šest měsíců

Švédsko bude v nadcházejících měsících nadále kontrolovat hranice, oznámila ve čtvrtek tamější vláda. Kontroly budou prodlouženy o šest měsíců až do 11. listopadu. Pokud by vláda neschválila prodloužení, skončily by 11. května, napsala agentura DPA.