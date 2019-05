Novinky, ČTK

Zeman připomněl slova filozofa George Santayana, který říkal, že ten, kdo zapomene na svou minulost, je odsouzen ji znovu prožít. „Znamená to, že pokud zapomínáme na závěry druhé světové války, možná se vracíme ke studené válce. Ale to je nesmírná chyba - nová studená válka. Nemluvě ani o riziku nové světové války,“ varoval prezident.

Chybí silní vůdci



Zopakoval také svůj názor, že Evropské unii chybí silný vůdce. „Kdyby osobnosti jako Francois Mitterrand, Tony Blair, samozřejmě Margaret Thatcherová, Winston Churchill a byli v čele Evropské unie, bylo by to lepší,“ řekl Zeman a pokračoval:

„Osobně nemám nic proti Jeanu-Claudu Junckerovi (šéf Evropské komise). Znám ho více než 20 let. Býval vynikajícím premiérem Lucemburska. Ale co dělat v EU, kde bylo 28 a teď zbývá 27 různých hlasů a není člověk, který by je byl schopen sjednotit? Na druhé straně Amerika, Rusko a Čína mají silné vůdce.“

Euro až se napraví chyba



Agentura připomněla, že Zeman je stoupencem přijetí eura. Na otázku, zda by jednotnou evropskou měnu mohla Česká republika přijmout ještě během období, kdy bude v úřadě prezidenta, řekl, že toho není příznivcem.

Nejprve se musí napravit „jedna chyba“, kdy daňoví poplatníci přispívají těm, komu ekonomika funguje špatně, tedy konkrétně čeští občané by podle Zemana měli platit řeckým občanům. „Pokud toto změníme, nebudu proti tomu, abychom přijali euro. Ale na druhé straně jsem proti tomu, abychom pomáhali těm státům, jejichž vlády nejsou schopny dobře zvládat svou vlastní ekonomiku,“ řekl.

Političtí idioti



Za „naprosté idioty“ označil politiky, ať v Evropě či v Česku, kteří jej opravdu považují za Putinova agenta. „Víte o tom, že jsem nejen ruský agent? Já jsem taky čínský agent. Agent Izraele. Ale v podstatě jsem jen agent České republiky. A to ti politici dobře vědí, ale v rámci politického boje to tvrdí. Pokud bych byl proamerický, jiná část politického spektra by tvrdila, že jsem agentem Spojených států. Vždy na tomto světě vás budou obviňovat, že jste něčí agent,“ prohlásil.