V otevřeném dopise uveřejněném Sdružením pro německý jazyk se signatáři, mezi nimiž nechybí ani filozof Rüdiger Safranski, spisovatel Peter Schneider, komik Dieter Hallervorden a Hans-Georg Maassen, exšéf kontrarozvědky, ohrazují proti stále častějším výzvám, aby se v Goethově jazyce používala genderově vyváženější podstatná jména.

Ze školních lavic si můžeme pamatovat, že v němčině bývají podstatná jména stejně jako v češtině mužského, ženského nebo středního rodu. Smíšená skupina lidí je tradičně mužského rodu, a to i tehdy, když ji tvoří sto žen a jeden muž. Tak kupříkladu muž lékař je Arzt, zatímco lékařka Ärztin, ale pokud hovoříme o lékařské profesi jako celku, sáhneme jen po prvním výrazu. Také skupinu lékařů obou pohlaví označíme slovem Ärzte.

Feministky opakovaně přišly s nejrůznějšími návrhy, jak uvedenou zákonitost změnit a zviditelnit ženské pohlaví. Nepohrdnou triky, jako je hvězdička zdůrazňující, že přípona ke slovu mužského rodu označuje osobu ženského pohlaví. Jiným ani zmiňovaná úprava nestačí a požadují rovnou změnu zažitých gramatických pravidel.

Nejde jen o lingvistickou hříčku. Od ledna hannoverská radnice místo výrazu pro učitele jako profesi důsledně používá v oficiální korespondenci, elektronické poště, brožurách a plakátech politicky korektní termín „vyučující“ nebo „učitelská pracovní síla“. Lidé, kteří hlasují ve volbách, v uvedeném městě nejsou voliči, ale „lidé, kteří volí“, a seznam řečníků se změní na „soupis proslovů“.

„A divíte se? Vždyť na německých univerzitách v současnosti působí 220 profesorů genderových záležitostí a jen 190 vysokoškolských učitelů farmakologie,“ připomíná v listu Die Welt Josef Krach, bývalý ředitel hannoverského gymnázia. „Myslím si, že naše město má řadu docela jiných a dost naléhavých starostí,“ říká.

Zastánci politicky korektních změn upozorňují, že jakýkoli člověk se v němčině vyjadřuje slovem man. „Když čtu na značce, že se tady nesmí parkovat a zákaz je vyjádřen termínem „man“, vyplývá mi z toho, že se vztahuje jen na muže,“ tvrdí s vážnou tváří jedna z radikálních německých bojovnic za místy až absurdní rovnost pohlaví. Výraz „man“ totiž pochází ze slova Mann, tedy dospělý muž.

V protestním dopise signatáři upozorňují, že rody podstatných jmen se v němčině používají dlouhodobě. „Tisíc let nikomu nevadilo, že tvar označující bytosti ženského rodu představuje již tisíc let slovo středního rodu – das Weib.“ Zpochybňují také, že by mužský rod znevýhodňoval ženy při hledání zaměstnání. „To, že německá ústava třináctkrát zmiňuje slovo kancléř, tedy premiér či předseda vlády, přece nezabránilo, aby se Angela Merkelová opakovaně stala kancléřkou.“