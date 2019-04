Putin hodil Zelenskému první klacek pod nohy, lidem z Donbasu usnadnil ruské občanství

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který dává právo obyvatelům „řady okresů na jihovýchodě Ukrajiny” získat ruské občanství ve zjednodušeném řízení. Udělal to už 29. března, ale agentura TASS o tom informovala až ve středu poté, co byl na Ukrajině zvolen novým prezidentem Volodymyr Zelenskyj. Komplikuje mu to jeho snahu ukončit konflikt na Donbasu.