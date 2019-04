Novinky

„Obžalovaný je odsouzen za vraždu Viktorije Marinovové spáchanou 6. října 2018 zvlášť krutým způsobem,“ řekl soudce Julian Stamenov.

Prokurátor Georgi Georgijev dodal: „Byl mu uložen maximální trest.” Podle něj byl adekvátní vzhledem k závažnosti činu. Krasimirov se přiznal a požádal o kratší trest.

Tělo novinářky a moderátorky bylo nalezeno 6. října v Dunaji. Pitva ukázala, že žena byla znásilněna, udeřena do hlavy a udušena při škrcení.

Svěřil se matce



Krasimirov po činu utekl do Německa za svou matkou, které se svěřil, že ženu napadl. Tři dny po vraždě byl dopaden o na základě mezinárodního zatykače u Hamburku. [celá zpráva]

Testy DNA prokázaly, že byl v kontaktu s obětí. V bytě matky byly navíc nalezeny osobní věci zavražděné.

Po zadržení se Krasimirov, který se věnoval boxu, přiznal, že se pod vlivem alkoholu a drog pustil do hádky s mladou ženou. Uvedl, že ji udeřil do obličeje a hodil do křoví. Co bylo pak, si prý nepamatoval. Podle vyšetřovatelů se nezmínil o tom, že by Marinovovou znásilnil, a tvrdí, že novinářku neznal ani ji nikdy neviděl v televizi. [celá zpráva]

I vyšetřovatelé se přiklonili k závěru, že vražda nesouvisela s prací Marinovové, i když se počátku spekulovalo, že právě ta mohlo být důvodem vraždy, protože začala uvádět investigativní pořad Detektor a upozornila v něm na zneužívání eurodotací největší bulharskou stavební firmou GP. Té byl pak zmrazen majetek ve výši 360 milionů korun.