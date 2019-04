Novinky, ČTK, DPA

Ukrajinská média označují odhady výsledků za zcela jednoznačné. Podle listu Ukrajinska pravda je zřejmé Zelenského vítězství "zdrcující".

Vítěz první v reakci na předběžné odhady poděkoval voličům za podporu a slíbil jim, že jejich důvěru nezklame. Porošenko svou prohru uznal. prohlásil ale, že z politiky neodejde.

„Přátelé, jste nejlepší,” vzkázal po očividné porážce prezident svým stoupencům. „Drazí členové týmu, spoluobčané, novináři, nikdy se nevzdávejte. Nikdy, nikdy, nikdy,” dodal, aby zdůraznil svůj záměr neodejít navzdory neúspěchu z politické scény.

„Příští měsíc opustím úřad hlavy státu, tak rozhodli Ukrajinci. Jejich rozhodnutí přijímám. Ale rozhodně chci zdůraznit, že politiku neopouštím,” prohlásil.

Petro Porošenko

FOTO: Efrem Lukatsky, ČTK/AP

V Moskvě prognózu komentoval šéf zahraničního výboru horní parlamentní komory Konstantin Kosačov, podle něhož je výsledek pro Porošenka „ponižující a ostudný“. Podle ruského politika si exprezident porážku zaslouží.

Zájem ukrajinských voličů o druhé volební kolo byl vyšší, než tomu bylo před třemi týdny v kole prvním. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila ukrajinská ústřední volební komise. Největší zájem byl ve východní části země, nejmenší v Zakarpatí.

Do deseti dnů od voleb by ústřední volební komise měla zveřejnit oficiální výsledky a poté by se do 30 dnů měl nový prezident ujmout funkce. Inaugurace se má konat nejpozději 3. června.