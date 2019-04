Byli jsme u katedrály včas a zabránili větším škodám, tvrdí pařížští hasiči

Pařížští hasiči odmítli, že by k požáru katedrály Notre-Dame dorazili v pondělí pozdě. Tvrdí, že právě jejich včasný a masivní zásah zachránil dvě čelní věže, a možná tak zabránil zřícení celého kostela, uvedl na tiskové konferenci mluvčí hasičů Gabriel Plus. Tři velká kruhová okna, takzvané rozety, jsou podle něj po požáru v dobrém stavu, zřítit by se ale mohly štíty, v nichž jsou zasazeny.