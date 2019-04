Novinky, ČTK

Třiašedesátiletý Frode Berg si trest odpyká v přísně střežené trestní kolonii, uvedl soudce Andrej Suvorov. Soud zveřejnil jen část verdiktu, tedy jeho úvod a závěr, protože celý případ byl veden režimu přísně tajné.

Berg ve svém posledním slově vyjádřil lítost nad škodami, které může kauza mít na rusko-norské vztahy.

Chce požádat Putina o milost



„Trest není mírný ani na ruské poměry,” řekl obhájce norského občana Ilja Novikov. „Bergovi je 63 let, viděl podmínky v ruských věznicích, takže 14 let vězení znamená v podstatě doživotní trest,” dodal.

Proti rozsudku se Berg odvolat neplánuje, chce ale požádat prezidenta Vladimira Putina o milost, aby byl propuštěn, řekl obhájce Novikov. Ruský prezident minulý týden po dotazu novinářů během rozhovorů s norskou premiérkou Ernou Solbergovou nechal tuto možnost otevřenou. „Musíme počkat na skončení soudního procesu... Podíváme se, co s tím budeme moci udělat, v závislosti na rozhodnutí soudu,” řekl.

Soud začal 2. dubna. Konala se dvě stání. Podle obžaloby „Berg shromažďoval informace o jaderných ponorkách ruského námořnictva, které dostával od zaměstnance ruské společnosti vyrábějící zařízení pro obranu, nad kterou mají dozor tajné služby”. Podle něj Berg ze zištných důvodů spolupracoval s norskou tajnou službou. To odsouzenec popíral.

Zadržen při přebírání tajných materiálů



Penzionovaný pohraničník Berg byl ve vazbě od prosince 2017, kdy byl zatčen v jednom z moskevských hotelů. Podle obžaloby byl zadržen při činu, když od svého spolupracovníka nastrčeného ruskou kontrarozvědkou přebíral utajované informace. [celá zpráva]

Jiné zdroje uvádějí, že Berg byl přistižen s tajnými materiály, které převzal od ruského policisty, jenž byl loni v prosinci odsouzen k 13 letům vězení.

Obhájce Novikov požadoval zproštění obvinění, protože „žaloba neprokázala, že by si byl Berg vědom, do čeho se zapletl, a jeho ignorantství bylo tak velké, že naznačovalo, že si nebyl vědom, že by jeho chování bylo nezákonné.”

Podle Novikova si Berg nebyl vůbec vědom, že by byl sledován. Obžaloba jen prokázala, že Nor posílal ruskou poštou instrukce a peníze dalšímu ruskému občanovi, dodal ještě Novikov. K tomu se Berg přiznal.