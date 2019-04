Novinky, ČTK

Na první fotografii je vidět kouř okolo oltáře, další zachycuje jak kouř houstne. Zbylé ukazují hořící střechu.

Požár, který propukl v pondělí odpoledne se rychle šířil a pěti stovkám hasičů se nepodařilo zachránit renovovanou dřevěnou střechu, které se propadal. Zřítila se i špička věže na střeše. Hasiči se snažili především zachránit vstupní část katedrály, aby oheň nezničil dvě věže v průčelí, kde jsou zvony.

Snímek z chrámové lodě vyhořelé katedrály Notre-Dame.

FOTO: Reuters

Soustředili se na záchranu cenných artefaktů, do bezpečí se podařilo dostat trnovou korunu, kterou měl mít na hlavě ježíš při ukřižování a tuniku, kterou měl na sobě Ludvík IX. při korunovaci. Historika Camille Pascal však řekl televizi BFMTC že „nevyčíslitelné dědictví“ bylo zničeno.

Příčina požáru dosud není známa a vyšetřování pokračuje, uvedl v úterý na tiskové konferenci přímo u poškozeného objektu náměstek francouzského ministra vnitra Laurent Nuňez. Pařížská prokuratura již v pondělí oznámila, že požár podle předběžných zjištění vznikl neúmyslným zaviněním.

ŽIVĚ: Požár katedrály Notre-Dame (zdroj: Reuters/AP)

Nuňez po více než dvanáctihodinovém zásahu řekl, že „oheň je pod kontrolou, není však zcela uhašen„. Podle něj je nyní otázkou, do jaké míry byla narušena konstrukce stavby. To mají posoudit statici a architekti, kteří rozhodnou, zda hasiči mohou vstoupit do katedrály, aby v hašení pokračovali přímo tam.

Vyhořelá střecha katedrály Notre-Dame.

FOTO: Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl už v noci, že se „nejhoršímu podařilo vyhnout“. Všichni společně tuto katedrálu opravíme,“ dodal s tím, že šlo o „hroznou tragédii.“

BEZ KOMENTÁŘE: Jak vyhořela katedrála Notre-Dame v Paříži (zdroj: Reuters/AP)

Šestnáct měděných soch bylo naštěstí sňato minulý týden v rámci probíhající rekonstrukce. Jeden hasič se při hašení požáru vážně zranil.