Historička umění zabývající se středověkem Milena Bartlová řekla, že nejvíce se obává propadnutí klenby a rozšíření ohně v interiéru. Ředitel pražské pobočky Národního památkového úřadu (NPÚ) Ondřej Šefců v ČT uvedl, že v případě požáru ve věžích hrozí pád zvonů do interiéru katedrály a vzácné a staré skleněné vitráže jsou podle něj kvůli žáru nenávratně ztraceny.

Bartlová nejprve optimisticky uvedla, že podle jejích informací z médií spadla věžička, které se říká sanktusník, věž nad křížením, nikoli hlavní věže katedrály. "A ta je z 19. století, ale stejně je to škoda samozřejmě. Z médií vím, že se propadla střecha, což je samozřejmě také nová záležitost, vždycky je velké nebezpečí, aby se nepropadla klenba, to ještě zmíněno nebylo," uvedla.

Požár, který začne hořet od střechy, je podle ní v podobných případech vždy spíše "šťastnější", protože shoří střecha a může se zachránit interiér. "Pokud začne vevnitř hořet vybavení, je to horší, prohoří to, propálí se vápno a je to průšvih," uvedla. Záleží podle ní na tom, jak se podaří oheň zvládnout, aby se neprorazila klenba. Optimisticky dodává, že středověké kostely hořely mnohokrát a většinou se je podaří opravit. "To, co dnes vidíme na gotických kostelích, prošlo požárem mnohokrát, Týnský chrám například," dodala.

Šefců uvedl, že katedrála má podle něj namále. "Když vidím záběry a to, že se hasičům nedaří dostat požár pod kontrolu, obávám se, že tam zbydou obvodové stěny," řekl v ČT.

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka krátce po 22:00 uvedl, že se celá střecha propadla dovnitř, a pokud se požár nepodaří do půl hodiny dostat pod kontrolu, tak bude katedrála zničena. Zásah hasičů podle něj zhoršuje až šedesátimetrová výška katedrály, do takové výše nedosáhne téměř žádná technika.

"Není moc možností, jak to hasit z vnější části pláště. V rozsahu toho požáru je to skoro neúčinné. Je to historická budova, postavení techniky kolem budovy je velmi problematické a hasiči nemají moc možností, jak požár zastavit," uvedl.

Šefců řekl, že shořel kompletně celý krov včetně sanktusní věžičky. "Pod tím jsou ještě klenby, zevnitř se obávám, že hasit nelze. Fatální otázka je, zda vydrží ty rázy padajících trámů," uvedl. I kdyby se podařilo oheň uhasit, ještě není podle něj vyhráno, neboť kámen tvořící opěrný systém katedrály může vlivem žáru pukat. "Velmi se obávám, že opěrný systém, ten geniální vynález středověkého stavitelství, ztratí stabilitu a mohlo by dojít ke zřícení obvodových stěn," uvedl.

