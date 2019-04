Stále více Švédů nechce létat, důvodem je flygskam

Do švédštiny proniká nový módní výraz: flygskam. Slůvko, které by se dalo přeložit jako „stud z létání”, shrnuje pocity stále většího počtu Švédů, kteří kvůli obavám o globální klima omezují používání letadel a místo nich volí ekologičtější dopravní prostředky, zejména vlaky. Jezdí jimi například i na dovolenou do Španělska.