doh, ČTK, Právo

Právě zmíněná trojstranná dohoda vedla ke čtvrtečnímu dramatu, kdy byl kopající a křičící Assange vyveden osmi policisty z ekvádorské ambasády v Londýně, kde se ukrýval dlouhých sedm let.

Britští policisté byli zjevně dobře připraveni – jejich dodávka byla před ambasádu přistavena poté, co ekvádorský prezident Lenín Moreno zrušil rozhodnutí svého předchůdce udělit zakladateli serveru WikiLeaks azyl.

Azyl na ambasádě zdraví neprospěl



Americké ministerstvo spravedlnosti přitom obratem po čtvrtečním zatčení Assange zveřejnilo dosud utajované obvinění ze spiknutí s někdejší členkou americké armády Chelsea Manningovou za účelem získání zhruba 750 tisíc tajných dokumentů z vládních počítačů. Hrozí mu za to až pět let vězení.

Spekuluje se však, že Američané mohou přijít s dalšími obviněními včetně špionáže, za což by hrozilo až dvacetileté vězení.

Assangeovo zdraví se vlivem faktického sedmiletého „domácího vězení“ na ambasádě značně podlomilo, napsal s odvoláním na zdroj z jeho okolí britský deník The Daily Mail. Podle něj trpí osteoporózou a chrup má ve špatném stavu. „Měl velmi málo slunce i pohybu. Viděl jsem ho a trpí,“ řekl listu zdroj.

Za mřížemi mezitím skončil i Ola Bini, Assangeův blízký spolupracovník a švédský vývojář. Zatčen byl v Ekvádoru, prozradil agentuře AP pod podmínkou anonymity tamní činitel. Stalo se tak údajně v souvislosti s výhrůžkami ekvádorskému prezidentovi Morenovi.

Na osobním blogu se stejným jménem jako zadržený Ola Bini o sobě muž píše, že jako softwarový vývojář pracuje v Quitu pro firmu Center for Digital Autonomy. Skupina se sídlem v Ekvádoru a Španělsku se zaměřuje na ochranu soukromí, bezpečnost a šifrování.

Vydání se může táhnout i roky



Zakladatel serveru WikiLeaks se v roce 2012 uchýlil na ekvádorské velvyslanectví v Londýně, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chce vyslechnout kvůli obvinění ze znásilnění z roku 2010. Assange vinu odmítá a Švédsko v roce 2017 případ odložilo. V Británii mu ale stále hrozí roční vězení za to, že se vyhýbal soudu.

Londýnský soud Assange ve čtvrtek shledal vinným z porušení podmínek kauce a do dalšího stání u soudu vyšší instance 2. května ho poslal do vazby. Britský soudce Michael Snow přitom označil Assangeovo počínání za „narcistní“.

Klíčovou však zůstává otázka vydání do USA, to ale vzhledem k očekávanému odvolání proti takovému rozhodnutí může trvat až dva roky, napsal list The Daily Mail. Také ženy, které žalovaly Assange ve Švédsku, usilují o obnovení případu.