Assange se skrýval na ekvádorské ambasádě sedm let, aby se vyhnul vydání do Švédska, kde byl obviněn ze znásilnění. Hlavním důvodem ale byly obavy, že by mohl být vydán do USA, protože server WikiLeaks zveřejnil velké množství tajných amerických materiálů.

BREAK: Full @Ruptly video of WikiLeaks founder Julian Assange’s arrest by British police this morning pic.twitter.com/tdBw1Kbpxn — Barnaby Nerberka (@barnabynerberka) 11. dubna 2019

Obvinění ve Švédsku bylo mezitím staženo, protože vypršela doba, po kterou mohl být stíhán.