Novinky, ČTK

Rusko má čtyři ledoborce a tři další se stavějí. Do roku 2035 by jich mělo být 13 včetně devíti s jaderným pohonem. „Je to realistický, dobře vypočítaný a konkrétní úkol,“ řekl Putin.

Rusko podle jeho slov plánuje rozšířit přístavy na obou stranách této arktické lodní trasy - Murmansk na poloostrově Kola a Petropavlovsk-Kamčatskij na poloostrově Kamčatka. Vyzval zahraniční společnosti, aby investovaly do těchto projektů.

Rusko, USA, Kanada, Dánsko a Norsko se snaží prosazovat svou svrchovanost nad částmi Arktidy, protože tající polární led vytváří nové příležitosti pro průzkum zdrojů a nové námořní trasy, uvedla agentura AP.

Agentura AP připomněla, že ruská armáda modernizovala řadu vojenských základen ze sovětské éry za polárním kruhem, aby upevnila své pozice v oblasti, o níž se předpokládá, že schraňuje až jednu čtvrtinu dosud neobjevené ropy a zemního plynu na Zemi.

Vojenská přítomnost v Arktidě má podle šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova chránit národní zájmy. „Zajišťujeme nezbytnou obrannou kapacitu s ohledem na vojenskou a politickou situaci v blízkosti našich hranic,“ řekl Lavrov. Nedávné cvičení NATO v Norsku bylo podle něj otevřeně namířeno proti Rusku.