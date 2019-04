„Vysoce postavený zdroj potvrdil, že Ekvádor se už dohodl s Británií na jeho zatčení,“ napsal server.

Jako záminka poslouží kauza kolem úniku dokumentů naznačující, že se ekvádorský prezident Lenín Moreno (66) zapletl do korupčního skandálu. Ekvádor podezřívá WikiLeaks, že má na svědomí i zveřejnění soukromých Morenových fotografií.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq