„Pane primátore Häuple, podal jsem vám ruku, dal jsem vám vysoké české vyznamenání a myslím si, že vašich 24 let v čele Vídně bylo tomuto městu velice prospěšných, nicméně musím konstatovat, že podle informací, které jsem dostal, Vídeň nedala škole Komenského ani šilink. Takže za to Vám tleskat nebudu,“ prohlásil v úterý Zeman.

Der Standard se školy dotázal, zda je prezidentovo tvrzení správné. Podle odpovědi nikoliv. „Škola od radnice dostávala finanční podporu,“ uvedl deník.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na to na Twitteru reagoval, že informaci o financování české školy poskytla prezidentovi česká velvyslankyně. Tou je Ivana Červenková.

Abych velmi rychle zchladil vzrušená a radostí zrůžovělá česká média. Informaci o financování české školy ve Vídni poskytla panu prezidentovi česká velvyslankyně. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 3. dubna 2019

Červenková ČTK sdělila, že před setkáním s krajany Zemanovi řekla, že česká škola nedostává od Vídně žádnou stálou podporu Myslela tím, že peníze nedostává systémově. Ve skutečnosti škola dostala od města jednorázově milion eur (asi 25,7 milionu korun) v roce 2009.

Spolek provozuje ve Vídni školku, školu a gymnázium, hlavní město finančně podporuje v posledních letech školku, škola podle Červenkové peníze systémově nedostává. Uvedla, že celá záležitost je nedorozumění.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) reagoval slovy, že úkolem politiků je rozvíjet vztahy se sousedy a ne známkovat zahraniční politiky.

Třicet let v politice



Häupl byl v čele vídeňské radnice 24 let. Zeman v projevu uvedl, že on je ve vrcholné politice už třicet let. „Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk. Víte, proč jsem vydržel třicet let v politice, o šest let déle než Vy? Protože jsem byl vždycky upřímný a nikdy jsem nikomu nelichotil,“ řekl.

Der Standard uvedl, že Zeman byl sice v politice od roku 1990, ovšem mezi lety 2003 až 2013 se stáhl a žádnou oficiální funkci nevykonával.

Dlouholetý starosta Vídně Michael Häupl převzal 28. října 2017 od Miloše Zemana státní vyznamenání.

FOTO: Jan Handrejch, Právo