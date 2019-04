Odškodné za prodloužení života? Lékaři nemohou platit, rozhodl německý soud

Lékař nemusí platit odškodnění za to, že drží pacienta při životě příliš dlouho, napsal server týdeníku Zeit. Vychází z úterního rozhodnutí německého nejvyšší soudu v kauze syna, který se domáhal odškodnění za to, že rodinný lékař udržoval jeho těžce nemocného otce při životě nasogastrickou trubicí. Tou byl muž vyživován od roku 2006 až do smrti o pět let později, napsal týdeník Zeit.