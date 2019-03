Novinky

Peněžní příspěvek pro dospělého jednotlivce by se měl ze současných 354 euro měsíčně (9200 korun) snížit o deset euro na 345 euro/měsíc (8970 korun). Pro jedince ve věku 14 až 17 let by se měla měsíční dávka dostat na 275 euro (7150 korun).

Návrh ale současně počítá s tím, že by se lehce zvýšilo kapesné pro osobní potřeby. Pro dospělého by stouplo z nynějších 135 euro (3510 korun) na 150 euro (3900 korun) měsíčně, pro nezletilé by to bylo z dnešních 76 euro (1976 korun) na 79 euro/měsíc (2054 korun).

Návrh ministra za sociální demokracii ale jeho koaliční partner unie CDU/CSU kritizuje. „Základní směr zákona je správný. Žadatelé o azyl by měli v budoucnu získat více naturálního plnění než finančních dávek,“ řekl Mathias Middelberg, mluvčí pro vnitropolitické záležitosti CDU/CSU.

Úspory jsou podle jeho slov příliš malé. Zasazuje se například o to, aby odmítnutí žadatelé o azyl či lidé, kteří nespolupracují s úřady v rámci svého vyhoštění dostávali pouze naturální plnění sociálních dávek Současně by se měla podle Middelberga výrazně rozšířit doba, po kterou by měli dostávat žadatelé o azyl snížené dávky, a to z dnešních 15 na 36 měsíců.

„Revize dávek musí snížit pobídky pro další migraci, ale současně lidem, kteří žádají o azyl, dát základní informaci o délce trvání jejich řízení,“ uvádí Middelberg.