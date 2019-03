Novinky, ČTK

Předseda Evropské rady Donald Tusk v reakci oznámil že svolává summit EU na 10. dubna, tedy na dva dny před termínem, kdy má Británie odejít z unie.

Premiérka po hlasování zkritizovala postup parlamentu, který nebyl schopen najít žádnou schodu o otázce brexitu, když odmítl nejen jí nabízenou variantu, ale při středečním jednání i všechny nabízené alternativy a varovala: „Obávám se, že jsme v parlamentu dosáhli mezí procesu.“

"I fear we are reaching the limits of this process in this house" - PM says the government will continue to push for an "orderly Brexit"



Follow live reactions to the latest defeat here: https://t.co/Q7j5yxJC2w pic.twitter.com/Gu8tL8KYTX — Sky News (@SkyNews) 29. března 2019

Protože nebyla přijata dohoda, padla možnost květnového odchodu z EU, upozornila premiérka: „Termín odchodu je 12. dubna. Zbývá jen 14 dní.“

O dalším postupu se bude jednat, nejpravděpodobnější variantou je odchod bez dohody 12. dubna, nebo delší prodloužení jednání o brexitu, během něhož by si měla Británie ujasnit, jakou podobu odchodu chce. To ale bude znamenat, že se v Británii v květnu budou muset konat volby do Evropského parlamentu.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 29. března 2019

Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn položil řečnickou otázku, zda po třetím odmítnutí návrhu premiérka pochopila, že její návrh nemá podporu poslanců. Dodal, že pokud premiérka nechápe, co ji dali poslanci najevo, „musí hned odejít”. Vyzval poslance, aby se při pondělním hlasování o dalším postupu shodli „na lepší dohodě o budoucnosti této země“.

Poté, co nebyla dohoda schválena, propadla se libra k 1,30 dolaru za libru, což je nejhorší kurz od 11. března

Pound falls through $1.30 (first time since March 11) as government loses Brexit vote by 58 votes, and Theresa May warns parliament is "reaching the limits of the process" 💷📉 https://t.co/GRS8nsCPHv pic.twitter.com/OF0epe07PQ — Graeme Wearden (@graemewearden) 29. března 2019

Ostrá debata před hlasováním



Hlasování předcházela vyhrocená debata. Generální prokurátor Geoffrey Cox v úvodu diskuse jménem vlády upozornil, že schválení dohody o podmínkách odchodu země z Evropské unie je poslední šancí, jak zajistit odchod s dohodou 22. května.

Podobně se vyjádřila premiérka Theresa Mayová: „Je to poslední příležitost zařídit brexit.“ Upozornila, že pokud nebude dohoda schválena, nastanou dlouhá jednání bez jasného výsledku: „Když nebudeme hlasovat pro dnes, lidé se budou ptát, proč jste nehlasovali pro brexit. Hlasováním pro dohodu o odchodu můžeme dát vzkaz veřejnosti a EU, že Británie drží své slovo.“ Popřela, že i bez politické dohody o budoucím uspořádáním vztahů s EU by to byla dohoda naslepo. Zopakovala, že v případě schválení dohody podá demisi.

Na poslední chvíli se dohodu rozhodlo podpořit několik konzervativců, kteří ji odmítali. Britský ministr pro brexit Dominic Raab, který na protest proti dohodě odstoupil, překvapivě oznámil, že smlouvu nakonec podpoří: „Nemohu připustit další prodloužení (setrvání v EU) a nemohu připustit konání evropských voleb v květnu. Budu hlasovat pro.“

Johnson bude pro



Stejně tak změnil názor bývalý ministr zahraničí Boris Johnson: „Je velmi bolestné hlasovat pro tuto dohodu. Doufám ale, že teď můžeme společně pracovat na nápravě jejích chyb, vyhnout se (irské pojistce) a snažit se zajistit brexit, pro který lidé hlasovali.”

Odmítavý postoj k dohodě však nezměnili ani opoziční labouristé, ani severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), na jejíž podpoře je závislá menšinová konzervativní vláda. Důvodem je, že v této části dohody je tzv. irská pojistka, která brání tomu, aby vznikla mezi Irskem a Severním Irskem pevná hranice. To by ale mohlo zabránit úplnému oddělení Británie od EU nebo vést k rozdílnému celnímu režimu v Severním Irsku a ve zbytku Spojeného království.

Tvrdě se do dohody pustil předseda labouristů Jeremy Corbyn, když řekl: „Co je v zájmu konzervativní strany, není v zájmu Británie. Je to špatné pro naši demokracii, špatné pro naši ekonomiku, špatné pro Británii.“ Vyplísnil premiérku, že dohodu v průběhu jednání nekonzultovala s parlamentem.