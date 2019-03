Konzervativní poslanec James Cartilage řekl BBC, že Mayová řekla vlivnému výboru konzervativních poslanců 1922, který většinou vybírá předsedu strany, že nebude vůdcem pro další část brexitových jednání.

Britský parlament ve středu hledá cestu ze slepé uličky, v níž uvázl odchod Velké Británie z EU. Na stole jsou nyní všechny možné varianty brexitu od odchodu bez dohody až po druhé referendum. Jistou šanci zřejmě má i vládou vyjednaná a parlamentem dosud odmítaná rozvodová dohoda, protože jeden z jejích kritiků řekl, že je lepší půlka než nic.

Do parlamentu dorazila i Mayová, ale vyhnula se odpovědi na otázku předsedy opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, zda se bude vláda řídit výsledkem dnešního hlasování poslanců.

Zatím není jasné, zda premiérka Mayová opět předloží parlamentu návrh dohody o brexitu, kterou poslanci už dvakrát odmítli. Míní to udělat jen v případě, že pro ni najde dostatečnou podporu. V parlamentu Cobynovi neodpověděla, jaký má „plán B”, jen zdůraznila, že nadále usiluje o schválení dohody, kterou loni vyjednala s Evropskou unií.

Šéf konzervativní poslanecké protiunijní platformy ERG Jacob Rees-Mogg, který patří k nejtvrdším odpůrcům návrhu dohody, kterou předložila poslancům premiérka, slevil, když řekl: „Lepší je půlka chleba než žádný.“

Zřejmě si začíná uvědomovat, že nyní nejde dosáhnout více, než přináší vyjednaná dohoda. Pro BBC však dodal, že „nezačal předstírat, že je to dobrá dohoda nebo dobrá volba.“ Je ochoten ji podpořit, pokud se ke stejnému kroku rozhodnou i poslanci severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), na jejichž podpoře je menšinový kabinet Theresy Mayové závislý.

Premiérka už v úterý oznámila, že se chystá na dlouhá jednání o brexitu, což naznačuje, že DUP dvakrát odmítnutý text nepodpoří. Ve středu DUP naléhala na konzervativní poslance, aby zůstali pevní v odporu k dohodě, dokud v ní nedojde k „významným změnám“. Postoj DUP zřejmě rozhodne, zda Mayová dohodu ještě jednou poslancům předloží.

Britští poslanci převzali ve středu odpoledne kontrolu nad programem své schůze – stalo se tak poprvé za víc než 100 let. Budou debatovat a následně hlasovat o možnostech řešení brexitového patu.

Zákonodárci budou moci vyjádřit podporu vícero variantám. Z 16 poslaneckých návrhů, z nichž některé byly podobné, jich předseda sněmovny odpoledne vybral do hlasování osm. Je mezi nimi i možnost odvolat brexit.

Odpůrci odchodu z EU u britského parlamentu

FOTO: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Mayová v ostré slovní přestřelce s předsedou labouristů zdůraznila, že ctí vůli lidu vyjádřenou v referendu z roku 2016 a chce zajistit odchod Británie z Evropské unie.

Evropská unie tentokrát nezachovala mlčení a předseda Evropské rady Donald Tusk řekl britským europoslancům, že by „neměli zradit šest milionů lidí, kteří podepsali petici za zrušení brexitu, milionu lidí, kteří pochodovali za (druhé) všelidové hlasování, ani většinu lidí, která chce zůstat v EU.“

Možný vývoj jednání o brexitu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker se k brexitu při hodnocení bruselského summitu vyjádřil pouze krátce: „Pokud srovnám Británii se sfingou, tak mi sfinga přijde jako otevřená kniha.”

Britská premiérka Theresa Mayová na cestě do parlamentu

FOTO: Alastair Grant, ČTK/AP

