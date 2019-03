Novinky

V pondělí opustili premiérku další tři ministerští úředníci, protože se postavili za návrh, aby iniciativu při řešení brexitu převzal parlament. Počet demisí tak dosáhl 29. Tolik jich zažila jen vláda labouristy Tonyho Blaira, která ale byla u moci deset let. Mayové na to stačily dva roky. Vládu železné lady Margaret Thatcherové za skoro 12 let opustilo 25 ministrů a ministerských úředníků.

Spokojenost s postupem britské vlády při jednání o brexitu

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Premiérka také ztrácí důvěru voličů. Její postup při prosazení brexitu hodnotí podle průzkumu NatCen velmi negativně většina zastánců i odpůrců odchodu Spojeného království z Unie. Za špatný považuje její postup nejen 85 procent lidí, kteří v referendu hlasovali pro setrvání Británie v EU, ale také 80 procent lidí, kteří hlasovali pro odchod EU. Počet prudce roste od loňského léta, kdy jich takový postoj zastávalo jen něco přes polovinu.

Dosáhne Británie dobré dohody při jednání o brexitu?

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Stále méně lidí je také přesvědčeno, že Británie může dosáhnout dobré dohody. Před dvěma lety se špatné dohody obávalo 37 procent oslovených a v dobrou věřila třetina respondentů. Loni v létě si myslelo už 57 procent oslovených, že dohoda bude špatná, a po ukončení jednání s EU stouplo číslo na konci letošního ledna na 63 procent.

Čísla jsou skoro stejná u těch, kdo hlasovali v referendu pro odchod (66 procent), a u těch, kdo byli proti opuštění EU (64 procent).

Počet zastánců a odpůrců odchodu z EU

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Postupně také rostl počet zastánců setrvání v Unii, pro je jich nyní podle agentury What UK Thinks 54 procent proti 46. Vyrovnaný byl naposled poměr loni v březnu. Důvodem je, že mezi zastánci brexitu ubylo lidí, kteří řekli, že by v opakovaném hlasování volili stejně jako před třemi lety – udělalo by jich to jen 82 procent, zatímco u těch pro setrvání to je 86 procent.

Možný vývoj jednání o brexitu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Rozdíl mezi zastánci a odpůrci je však stále na hranici statistické chyby, a tak není jasné, jak by mohlo opakované referendum dopadnout.