Novinky, ČTK

„Řidič podle svého vyjádření při své poslední pravidelné kontrole žádnou přítomnost cizí osoby nezaznamenal,“ řekl Řehák. Francouzská policie na základě Čechovy výpovědi důvod k vazbě neshledala.

Incident se stal v neděli krátce před půlnoci. Policie migranta objevila během kontroly ve městě Coquelles u Calais.

O události informoval také český europoslanec Tomáš Zdechovský. Na svém webu uvedl, že řidič prošel oficiální kontrolou, protože měl v pořádku dokumenty a nic nenasvědčovalo vniknutí černého pasažéra. Toho objevila až hlídky se psy.

Citoval také výpověď chebského šoféra: „Stavěl jsem naposledy v pátek večer ještě v Belgii, tam jsem si všiml uvolněného plachtoví, proto jsem po dohodě se šéfem kamion otevřel a vše přímo uvnitř kontroloval. Nikoho jsem si nevšiml, zboží bylo nepoškozené, tak jsem vůz zase zavřel a jel do Calais, kde až druhá namátková kontrola běžence objevila.“

Řidič neví, proč mu kontrolovali kamion. „Pes neštěkal, takže celníky buď musela zaujmout česká SPZ, nebo si všimli, že vůz neměl plombu, která je prý nově ve Francii povinná pro úplně všechny vozy.“

Zdechovský uvedl, že po propuštění mohl řidič odvézt náklad do Velké Británie, ale v létě ho čeká soud: „Zhruba za tři měsíce jej čeká soud, kam se musí dostavit. Co jsem mluvil s francouzskou policií, tak ho za pašeráka nepovažují a předpokládá se proto jen pokuta a zákaz vstupu do Francie.“

Zdechovský se již dříve zajímal také o případ jiného českého řidiče Jiřího Sagana, u kterého kontrola kamionu v Calais odhalila skupinu 15 Iráčanů. Saganovi, který od počátku tvrdí, že o migrantech nevěděl, soud ve Francii letos lednu zpřísnil původní trest 18 měsíců na dva roky vězení. [celá zpráva]